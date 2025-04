Lors du Conseil des ministres du 7 avril, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné un approfondissement global des études concernant le lancement de la 5G en Algérie.

Le lancement d’une telle étude a pour objectif est de garantir une mise en œuvre intégrée, efficace et alignée sur les critères technologiques et financiers, afin de soutenir le développement économique national et d’améliorer la qualité des services numériques destinés aux citoyens.

Bien que le dossier ait déjà été abordé le 19 mars en Conseil du gouvernement, aucune date de lancement ni plan de déploiement n’a encore été dévoilé.