2ème édition de l’African Startup Conference: le groupe « Télécom Algérie » sponsor exclusif

Le groupe algérien de télécommunications "Télécom Algérie" participe à la 2ème édition de l'African Startup Conference, du 5 au 7 décembre à Alger, en tant que "sponsor exclusif" de l'évènement, a-t-il annoncé mardi.

« Le groupe Télécom Algérie et ses filiales prendront part et ce, en tant que sponsor exclusif de la 2ème édition de l’African Startup Conference, qui se déroulera du 5 au 7 décembre 2023 au Centre international des Conférences, Abdelatif Rahal à Alger », a-t-il souligné dans un communiqué.

Selon la même source, cette édition qui se tiendra sous le slogan « des idées à l’impact », a pour objectif de « consolider les efforts gouvernementaux visant à renforcer l’écosystème entrepreneurial tant en Algérie qu’à l’échelle panafricaine, ainsi que de favoriser la coopération, l’échange d’expertise dans le domaine de l’entrepreneuriat et le développement de projets émergents ».

« Etant aussi un évènement économique majeur par excellence et considéré comme étant la vitrine incontournable de l’économie nationale, ce dernier réunira plusieurs entreprises algériennes les plus importantes du groupe Télécom Algérie », a-t-il précisé.

Lors de cette manifestation, « le groupe Télécom Algérie et ses filiales assureront aussi la présentation de leurs offres et services via un stand qui sera installé à l’occasion ».

« En sponsorisant cet évènement, le groupe Télécom Algérie et ses filiales, confirment leurs positions d’entreprises engagées dans l’implémentation et la généralisation des technologies de l’information et de la communication à l’échelle locale et internationale et à contribuer efficacement à la stratégie nationale de modernisation et de numérisation et ce, dans le but de hisser et d’accroitre l’économie nationale », a-t-soutenu.